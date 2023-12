Tennis: a Torino nel weekend le finali maschili e femminili di Serie A1

Dopo le Atp Finals ancora finali di tennis a Torino. In questo caso, si tratta dell’atto conclusivo della stagione di Serie A1 maschili e femminili, il massimo campionato dei circoli affiliati alla Federtennis giunto al centesimo anniversario per il torneo degli uomini. L’evento è stato presentato al Circolo della Stampa Sporting, sede appunto degli incontri in programma sabato 9 e domenica 10 dicembre. Per quanto riguarda il campionato femminile, in palio il titolo italiano tra Palermo e Casale, mentre al maschile si sfidano Messina e Sinalunga.