Australian Open in archivio, ora è il momento di rituffarsi nelle settimane ricche di tornei ATP e WTA. Anzi, questo week-end torna anche la Coppa Davis, seppur senza l’Italia che è ammessa già alle Finals di fine stagione dopo la vittoria di Malaga. Il circuito maschile ci offre soltanto il 250 di Montpellier, mentre quello femminile fa tappa a Linz per un 500 e torna a Singapore per un 250.

RIENTRO CON VITTORIA PER KALINSKAYA

E proprio in Asia ha fatto quest’oggi il suo rientro Anna Kalinskaya, costretta a saltare lo Slam australiano a causa di un malanno che l’ha portata a dover rinunciare pochi minuti prim del suo match di primo turno a Melbourne. A Singapore è la prima testa di serie del tabellone e ha esordito con un successo in tre set sulla statunitense Caroline Dolehide, non un’avversaria facile da affrontare al rientro. La russa, che nelle prossime settimane difende la cambiale risalente al Wta di Dubai dello scorso anno, dove fece finalee, si è imposta con il punteggio di 6-4 4-6 6-2. Per lei al secondo turno la qualificata svizzera Simona Waltert, che un po’ a sorpresa nell’ultima partita della sessione serale ha sconfitto Ajla Tomljanovic per 6-2 6-3.

Decisamente più clamorosa l’eliminazione di Emma Raducanu, che in Australia aveva fornito discrete prestazioni prima del netto ko patito per mano di Iga Swiatek. La britannica si è presentata a questo torneo forte della settima testa di serie, ma al termine di tre ore lotta si è arresa per 5-7 7-5 7-5 alla spagnola Cristina Bucsa dopo aver condotto di un break nel corso del terzo set. Buon esordio per la colombiana Osorio su Bernarda Pera sempre in tre set, mentre la giovane australiana Maya Joint dopo aver passato le qualificazioni ha eliminato anche Alycia Parks per 7-5 al terzo. Fuori la maggiore delle sorelle Andreeva, Erika, eliminata dalla ceca Salkova.

A MONTPELLIER DOMANI DEBUTTA BELLUCCI

A Montpellier ci sarà domani l’esordio di Mattia Bellucci, che prova a riscattare quello che è stato senza dubbio un difficile inizio di stagione finora. Il tennista lombardo debutta contro l’ex top-20 Lucas Pouille, giocatore spesso fermo per infortunio negli ultimi anni, ma in grado di ottenere sempre discreti risultati quando il fisico gli concede una tregua. Interessante, nel programma di domani, anche il derby olandese tra Tallon Griekspoor e Botic Van De Zandschulp. Esordirà invece giovedì Flavio Cobolli, che atteende di conoscere il nome del suo avversario al secondo turno: dopo un bye, il romano affronterà uno tra Halys e De Jong, due clienti ostici sul veloce indoor. Intanto le qualificazioni hanno premiato Lestienne, Kachmazov, Kovacevic e Basilashvili. Quest’ultimo al primo turno aveva eliminato il nostro Matteo Gigante in due set.

SI COMPLETANO LE QUALIFICAZIONI A LINZ

A Linz è andata in scena una giornata con i riflettori puntati sul turno decisivo delle qualificazioni. Le sorprese non sono mancate, con le eliminazioni delle prime due teste di serie: l’olandese Lamens, sconfitta dalla veterana Sorribes Tormo; e la belga Minnen, che si è arresa in due set alla russa Zakharov. Avanzano al main draw le croate Martic e Ruzic, rispettivamente su Sonmez e Burrage, mentre compie una piccola impresa la wild card di casa Sinja Kraus, che dopo Parrizas-Diaz elimina anche Golubic e accede al tabellone principale. Avanti anche la bielorussa Sasnovich.