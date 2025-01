Fin dai primi giorni di Lewis Hamilton in Ferrari si è parlato della possibile rivalità con Leclerc: un particolare si è notato subito

È Hamilton mania alla Ferrari. Il pilota inglese ormai da qualche giorno ha preso possesso di Maranello. I primi incontri con i tecnici, i primi giri di pista, il primo approccio con quella che per i prossimi 2 anni sarà la sua casa. Attenzione mediatica ai massimi livelli per il sette volte campione del mondo, con la conseguenza che Charles Leclerc è passato, almeno momentaneamente, in secondo piano.

Il rischio che la convivenza possa danneggiare il pilota monegasco è diventato argomento di dibattito e sono anche le rivali ad accendere il fuoco della polemica. Lo ha fatto Christian Horner spiegando come, nella Formula 1 allo stesso modo che nel calcio, una squadra può far fatica a sopportare due bomber di peso. I bomber in questo caso sono proprio Hamilton e Leclerc che la Ferrari dovrà essere brava a gestire. Vasseur è convinto di poterlo fare, anzi è sicuro che insieme i due piloti possono essere l’arma in più per la rossa.

Di certo in pista non si faranno sconti, provando a primeggiare l’uno sull’altro. Però c’è una rivalità che è balzata subito agli occhi: l’ex pilota lo ha notato subito.

Leclerc-Hamilton, Capelli: “Sarà una bella battaglia”

Ai microfoni di ‘Sky’, Ivan Capelli ha voluto commentare proprio l’arrivo di Hamilton in Ferrari e le conseguenze che questo potrà avere su Leclerc. Conseguenze a suo dire positive perché l’inglese può rappresentare una motivazione in più per il 16 della Ferrari.

Nelle sue dichiarazioni l’ex pilota spiega che Leclerc potrà “avere la sensazione che Hamilton entra nel suo giardino“, ma “non è un’invasione: il monegasco ha tutto da guadagnare“. Secondo Capelli “Lewis porta una metodologia di lavoro, una gestione delle energie e una concentrazione per tutti i Gran Premi che possono fare la differenza oggi“. Insomma, la convivenza “può contagiare Leclerc e fargli capire come migliorare in situazioni stressanti“.

Un Capelli ottimista dunque, anche se c’è un aspetto nel quale Hamilton e Leclerc potrebbero inscenare una lotta molto dura: l’abbigliamento. Scherzando, l’ex pilota dichiara: “Riguardo all’abbigliamento, sarà una bella battaglia. Non tanto per le magliette, ma Leclerc qualche volta si è presentato con certi pantaloni interessanti…“. Così, in attesa della pista, i due piloti della Ferrari potranno battagliare a colpi di outfit, ma non è certo questa la ‘battaglia’ che Hamilton e Leclerc vorranno vincere.