Tenerife Challenger, Passaro e Bonadio out ai quarti di finale

Inizia con due sconfitte la giornata del tennis azzurro al Tenerife Challenger. La seconda testa di serie Francesco Passaro ed il friulano Riccardo Bonadio salutano il torneo ai quarti di finale. Sul centrale dell’Abama Tennis Academy, sede del torneo ATP Challenger 100 organizzato da MEF Tennis Events, i due italiani sono usciti per mano di Mate Valkusz e Sebastian Ofner. Le speranze tricolori però non sono del tutto svanite. Nel tardo pomeriggio grande attesa per il derby tra Francesco Maestrelli e Matteo Gigante, mentre prima Lorenzo Giustino se la vedrà contro Alexander Shevchenko per un posto in semifinale.

Ofner si lascia il peggio alle spalle – Martoriato dagli infortuni nelle ultime stagioni, Sebastian Ofner sembra essersi finalmente messo il peggio alle spalle. Il ventiseienne austriaco, questa settimana numero 193 del mondo, è riuscito a lavorare bene in inverno ed è arrivato motivatissimo ai nastri di partenza del 2023. Nella giornata odierna perfetta la prestazione contro Riccardo Bonadio, culminata con il parziale finale di 6-4 6-2. “Dopo due anni di tormenti sono finalmente libero dal dolore. Da novembre non ho più avuto problemi e mi sono preparato molto bene per questa stagione – il commento di Ofner a fine match -. In campo mi sto esprimendo ad un ottimo livello e sento di aver iniziato bene l’anno”. Durante la preparazione Ofner ha partecipato alla World Tennis League di Dubai, dove si è messo in risalto portando al terzo set Novak Djokovic: “Quella esibizione mi ha aiutato. Naturalmente non era un match ufficiale, ma se giochi a quel livello nello scambio con Nole sai che poi non dovrai avere paura di nessuno. Quindi devo dire che mi ha dato molta fiducia. Tenerife? Un posto meraviglioso e l’organizzazione del torneo è decisamente all’altezza della location. Proverò a vincere, ma da adesso ogni partita sarà una battaglia”.

Il qualificato Valkusz elimina Passaro – Dopo aver rischiato l’eliminazione contro Daniel Merida nell’ultimo turno di qualificazioni, Mate Valkusz non ha più commesso una sbavatura. L’ungherese prosegue la sua marcia eliminando Francesco Passaro con il punteggio di 6-4 6-3. La prestazione sottotono dell’azzurro coincide con l’ottima giornata del tennista di Budapest, che adesso mette nel mirino una finale Challenger che gli manca da Cordenons 2018, quando si arrese sul più bello a Paolo Lorenzi: “La partita contro Passaro non era facile e penso di averla vinta con il tennis, ma soprattutto con la testa. Scalare la classifica è importante perché mi consentirà di giocare tanti tornei in main draw, questo fa la differenza in una stagione intera. Questa settimana sto mettendo un tassello importante”.