Roma, rottura con Zaniolo: non convocato per La Spezia, piace al Tottenham

E’ ormai rottura totale tra la Roma e Nicolò Zaniolo, l’attaccante non sarà convocato da Josè Mourinho per la trasferta di La Spezia in programma domenica alle 18. A riferirlo è Sky Sport, dopo la seduta a Trigoria. Il classe ’99 è ormai destinato a lasciare Roma, ed è molto corteggiato dal Tottenham di Antonio Conte: il club giallorosso richiede una cifra intorno ai 35/40 milioni di euro e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca.