Tenerife Challenger 3, Bonadio vince un punto grazie a una difesa sensazionale (VIDEO)

Difesa sensazionale di Riccardo Bonadio al Challenger 75 di Tenerife 3, terzo dei tre tornei organizzati da MEF Tennis Events sui campi dell’Abama Tennis Academy. Nel match di secondo turno vinto 6-3 7-6 contro Nicolas Moreno De Alboran, l’italiano si è reso protagonista di un punto clamoroso, uno scambio portato a casa grazie a un passante fantasmagorico. Uno scambio da vedere e rivedere senza stancarsi mai.

HOW did Riccardo Bonadio win this point? 🤯#ATPChallenger | @meftennisevents pic.twitter.com/Vi5QIgnkyI

— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) February 8, 2023