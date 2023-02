Regolamento playoff Youth League 2022/2023: cosa succede in caso di pareggio

Il regolamento dei playoff di Youth League 2022/2023 interessa da vicino Juventus e Inter, le nostre squadre ancora in corsa insieme al Milan che però è già agli ottavi: ecco cosa succede in caso di pareggio. Va detto innanzitutto che gli spareggi si giocano in gara secca a eliminazione diretta tra le seconde classificate del percorso dei gironi e le prime classificate qualificate dal percorso campioni. Chi vince approda agli ottavi contro le prime dei gironi. Sia Inter che Juventus giocano in trasferta, per il resto in caso di parità al 90′ niente supplementari ma direttamente i rigori, così come recita il regolamento sul sito ufficiale Uefa: “In tutte le sfide a eliminazione diretta della UEFA Youth League, se i risultati sono in parità alla fine dei tempi regolamentari, la partita passa direttamente ai calci di rigore senza tempi supplementari”.