Tabellone Wta San Diego 2023: Ons Jabeur guida il seeding, al via Jasmine Paolini

Il tabellone completo del Wta di San Diego 2023. Sul cemento californiano primo appuntamento dopo lo Us Open con la tunisina Ons Jabeur che è la testa di serie numero uno, ma le avversarie non mancano: al via la greca Maria Sakkari, terza testa di serie del seeding, presente anche Caroline Garcia che guida la parte bassa del tabellone. Ma sono tante le avversarie che possono fare bene: tra queste c’è anche l’unica azzurra ai nastri di partenza ovvero Jasmine Paolini: l’italiana affronterà una qualificata al primo turno. Ecco il tabellone completo con tutti gli accoppiamenti e i risultati del torneo aggiornati giorno dopo giorno.

TABELLONE WTA SAN DIEGO

PRIMO TURNO

(1) Jabeur BYE

Parks vs Potapova

Volynets vs Q

Kenin vs (6) Kudermetova

(3) Sakkari BYE

Q vs Q

Paolini vs Q

Q vs (5) Bencic

(7) Haddad Maia vs Fernandez

Linette vs Kostyuk

Kalinina vs Pliskova

(4) Krejcikova BYE

(8) Alexandrova vs Ostapenko

Q vs Collins

Stephens vs Mertens

(2) Garcia BYE