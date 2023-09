Probabili formazioni Verona-Bologna, quarta giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Verona-Bologna, match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Sei punti per l’Hellas, che dunque si gode un bell’avvio nonostante la sconfitta prima della sosta, quattro per i felsinei che hanno dovuto fare i conti con un calendario assai complesso. Chi avrà la meglio? Appuntamento alle ore 20.45 di lunedì 18 settembre, diretta tv su Dazn e Sky, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Baroni e Motta.

VERONA – Baroni deve decidere se affidarsi a Djuric lì davanti o avanzare il più veloce Ngonge con l’inserimento di Mboula sulla trequarti. In difesa torna Hien dopo la squalifica.

BOLOGNA – Due i dubbi di Motta: Moro o Aebischer, Orsolini dal 1′ o un altro profilo tra i tanti esterni arrivati. Il capitano stavolta dovrebbe partire dal 1′ con Saelemaekers a insidiarlo.

Le probabili formazioni di Verona-Bologna

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Serdar, Duda, Doig; Mboula, Lazovic; Ngonge

Ballottaggi: Mboula 55% – Bonazzoli 45%

Indisponibili: Henry, Braaf

Squalificati: –

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Freuler, Moro; Orsolini, Ferguson, Karlsson; Zirkzee

Ballottaggi: –

Indisponibili: Soumaoro

Squalificati: –