Via dalla Juventus senza possibilità di tornare indietro: la scelta sembra fatto, l’ultimo offerta è di 40 milioni di euro

Quaranta milioni per fare le valigie e andare via, senza guardare indietro. Dritto per la propria strada, anche perché ciò che si lascerebbe dietro non è certo chissà cosa.

Non lo è perché l’anno che è passato è stato pesante e non privo di polemiche e problemi. Ed allora andare via è la scelta migliore, anche se bisognerà decidere come e dove, non certo quisquilie direbbe Totò. Douglas Luiz però ha capito che il matrimonio con la Juventus è destinato a non durare. Lo ha capito nell’arco di mesi in cui ha fatto da spettatore e non soltanto per i problemi fisici che pure ha avuto.

Lo ha anche detto in un post che potrebbe costargli una multa, ma che ha voluto scrivere per spazzare il campo da equivoci. In panchina senza alcun problema fisico, settimane senza giocare anche quando stava bene, una mancanza di fiducia che porta soltanto ad una considerazione: che senso ha continuare? Non lo ha ed, infatti, si parla di cessione ormai decisa perché anche la Juve di andare avanti insieme ha poca voglia.

Juve, via Douglas Luiz: ecco la proposta

Poca voglia e tanto interesse, almeno in Premier League dove il centrocampista brasiliano ha lasciato un buon ricordo di sé. Con l’Aston Villa è stato uno dei migliori, tanto che la Juventus ha detto sì ad una valutazione di 50 milioni di euro.

Investimento sbagliato con il senno di poi, ma intanto è fatto e non si può tornare indietro. Si può tornare dove si è già stati ed è quello che potrebbe fare Douglas Luiz. Per lui è pronta un’offerta da 40 milioni di euro da parte del Nottinham Forest. Una proposta che potrebbe rappresentare un giusto compromesso anche per ridurre al minimo la perdita economica per la società bianconera.

La condizione però perché la pista tracciata diventi una strada da percorrere è quella della qualificazione in Champions. Il Nottingham al momento sesto in classifica, a parità di punti con il Chelsea che è quinto e che occupa l’ultimo posto utile per partecipare alla prossima edizione della competizione più importante d’Europa. Il traguardo è vicino, una vera impresa per il Forest che potrebbe festeggiare regalandosi Douglas Luiz per la prossima stagione. Quella che per il brasiliano dovrà essere del rilancio e della rivincita: per dimostrare che a Torino qualcosa hanno sbagliato.