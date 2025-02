Il tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del torneo Wta 1000 di Doha 2025, in programma dal 9 al 15 febbraio. In quello che, dopo gli Slam, è uno dei tornei più importanti del circuito femminile, è Jasmine Paolini l’unica azzurra ai nastri di partenza del Qatar TotalEnergies Open, dotato di un montepremi di 3.664.963 dollari e ospitato sul cemento del Khalifa International Tennis Complex di Doha, in Qatar. La ventinovenne toscana, numero 4 del ranking, è anche la quarta favorita del seeding, ed è stata sorteggiata nella parte bassa del tabellone. Così come le altre top-8 del main draw, la tennista italiana ha un bye al primo turno e debutterà direttamente dal secondo turno. Presenti nove delle prime dieci giocatrici del ranking mondiale, assente solo la campionessa degli Australian Open, la statunitense Madison Keys, a causa di un infortunio alla gamba. Di seguito il tabellone completo.

TABELLONE WTA 1000 DOHA 2025

PRIMO TURNO

PARTE ALTA

(1) Sabalenka bye

Raducanu vs Alexandrova

Mertens vs Tauson

Q vs (14) Kalinskaya

(10) Kasatkina vs Potapova

Avanesyan vs Wang

Vondrousova vs Svitolina

(6) Pegula bye

(3) Gauff bye

Kostyuk vs Sonmez

Q vs Linette

Frech vs (13) Haddad Maia

(9) Badosa vs Siniakova

Asinimova vs Azarenka

Q vs Fernandez

(8) Navarro bye

PARTE BASSA

(7) Zheng bye

Kessler vs Jabeur

Krueger vs Kenin

Q vs (11) Shnaider

(16) Samsonova vs Sun

Q vs Ostapenko

Yuan vs Garcia

(4) Paolini bye

(5) Rybakina bye

Yastremska vs Stearns

Kalinina vs Sramkova

(12) Andreeva bye

(15) Vekic vs Noskova

Putintseva vs Q

Sakkari vs Q

(2) Swiatek bye

Come seguire il torneo Wta 1000 di Doha in tv

La diretta televisiva del torneo Wta 1000 di Doha 2025 è affidata in pay a Sky Sport, con i consueti tre canali di riferimento, vale a dire Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). Lo streaming è disponibile invece su Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento a parte). Esiste però al contempo l’opzione in chiaro offerta da SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky, con l’app SuperTennix per la visione in mobilità. E in ogni caso, Sportface.it sarà in prima linea per seguire questo importante evento del calendario Wta per tutta la settimana.