E’ una serata trionfale per il Bologna, che batte il Torino in extremis al Dall’Ara e compie un passo importante, in attesa del recupero contro il Milan, per iscriversi definitivamente alla corsa per un piazzamento nella prossima Champions League, dopo aver riassaporato in questa stagione il grande palcoscenico europeo. I felsinei hanno battuto nell’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A i granata grazie a un autogol del nuovo acquisto Biraghi, al termine di un incontro entusiasmante con la doppietta di Ndoye (uno su rigore) intervallata dalle reti di Vlasic ed Elmas.

I padroni di casa partono benissimo e spingono col piede sull’acceleratore con Ndoye ispiratissimo. Primo potenziale snodo della partita con il rigore fischiato da Fabbri al 14′ in favore dei rossoblù, il Var però interviene, stavolta correttamente dopo le tante polemiche della settimana scorsa, e il penalty viene revocato al monitor. Al 20′, in ogni caso, i ragazzi di Italiano la sbloccano ancora con lo svizzero, che viene lanciato da Pobega e supera Milinkovic-Savic in uscita disperata. Brutto l’errore di Che Adams che perde un duello comodo e fa partire il contropiede vincente degli emiliani. La squadra di Vanoli non si scompone e pareggia con Nikola Vlasic lanciato da Maripan: Holm sbaglia tutto e il trequartista granata può freddare Skorupski da distanza ravvicinata.

Nella ripresa ecco il ribaltone con il nuovo acquisto Elmas scatenato: riceve in area, supera un uomo e poi supera il portiere polacco con un grande scavetto, dimostrando la qualità del suo mancino e la scelta vincente di ingaggiare il talento macedone da parte di Vagnati. I rossoblù non mollano mai, soprattutto in casa, e pareggiano i conti con il calcio di rigore di Ndoye, alla sua seconda doppietta stagionale. Il finale è incerto ed entrambe le squadre ci provano su calcio piazzato, ci si avvia a un pareggio che pare giusto per quanto visto, invece clamoroso colpo di scena al 90′ con un’azione in velocità sulla sinistra degli emiliani risolta da un clamoroso autogol di un altro neoacquisto, Cristiano Biraghi, che sbaglia completamente l’intervento in marcatura su Castro. E’ 3-2 e per il Bologna a questo punto la corsa per un posto Champions è più viva che mai, il Torino invece deve guardarsi le spalle e non si dà seguito al buon momento.

LE PAGELLE DI BOLOGNA-TORINO 3-2

IL MIGLIORE – Dan Ndoye, voto 8. Mattatore assoluto con una doppietta e tante altre giocate in campo aperto. Quando è ispirato, può tutto.

IL PEGGIORE – Cristiano Biraghi, voto 5. Subentra con la nuova maglia ed è una beffa atroce per l’ex capitano della Fiorentina: clamoroso il suo autogol nel finale che costa un punto prezioso, c’è della sfortuna ma non mancano le colpe.

L’ARBITRO – Michael Fabbri di Ravenna, voto 5.5. Sbaglia nel concedere il primo rigore, e il Var interviene puntuale, il secondo rigore al Bologna è invece corretto e vede bene.

IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6.5; Holm 5 (42’st Calabria sv), Beukema 6, Lucumì 6 (1’st Casale 6), Miranda 6; Freuler 6.5, Moro 6 (42’st Aebischer sv); Ndoye 7.5, Pobega 6.5 (38’st Fabbian sv), Dominguez 5.5 (32’st Cambiaghi 5.5); Castro 6.5. In panchina: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Orsolini, El Azzouzi, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri. Allenatore: Italiano 6.5.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic 6.5; Walukiewicz 6 (9’st Pedersen 6), Maripan 6.5, Coco 5.5, Sosa 6 (36’st Masina 6); Casadei 5.5, Linetty 6 (17’st Gineitis 6); Lazaro 6 (36’st Biraghi 5), Vlasic 7, Karamoh 5.5 (17’st Elmas 7); Adams 5. In panchina: Paleari, Donnarumma, Sanabria, Salama, Dembele, Dalla Vecchia. Allenatore: Vanoli 6.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna 5.5.

RETI: 20’pt e 25’st (rig.) Ndoye, 37’pt Vlasic; 20’st Elmas, 45’st aut. Biraghi.

NOTE: serata piovosa, terreno di gioco appesantito dalla pioggia. Ammoniti: Linetty, Karamoh, Gineitis, Masina. Angoli: 8-2 per il Bologna. Recupero: 1′, 5′.