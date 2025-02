“Quando me ne sono andato, ho sentito che sia la Ferrari che Charles erano pronti a lottare per il titolo di campione del mondo, e con l’arrivo di Lewis Hamilton questo non potrà fare altro che aumentare”. Nessun rancore per Carlos Sainz, che dopo aver lasciato suo malgrado la Ferrari per far posto a Lewis Hamilton, nella giornata in cui il suo nuovo team, la Williams, svela la nuova monoposto, lancia messaggi d’amore e di stima nei confronti del Cavallino. “Non sono mai stato compagno di squadra di Lewis, quindi non so cosa sia capace di fare. Non ho mai visto i suoi dati. Io ho visto i dati di Charles e so quanto è bravo: l’unico modo in cui puoi valutare un pilota è quando sei un compagno di squadra e vedi cosa è capace di fare”, ha aggiunto il pilota spagnolo.

C’è stima anche nei confronto del sette volte campione del mondo britannico, che gli ha soffiato un sedile che senz’altro sperava di poter mantenere più a lungo: “Ma quando guardo i risultati di Hamilton, il suo background e ciò che ha ottenuto, posso solo dire che ci sarà una possibilità molto alta che sarà competitivo per la Ferrari”. E per quanto riguarda la Williams, Sainz spera di poter dare il proprio contributo per risollevare le sorti di un team storico, ma che ha chiuso l’ultimo Mondiale in penultima posizione nei costruttori: “Credo di portare molta conoscenza, molte cose che penso possano essere applicate a questa vettuta e alla squadra allo stesso tempo. Vedo una squadra che è pronta anche a lottare per la vittoria. È solo questione di coinvolgere tutto il team per essere sicuri di dare anche a tutti gli ingegneri, a tutti i meccanici e ai piloti gli strumenti giusti per competere ai massimi livelli”.

SAINZ E ALBON CONTRO LA FIA

I due piloti della Williams, Carlos Sainz e Alex Albon, durante la presentazione della vettura del team britannico si sono anche schierati contro la Fia per le eventuali sanzioni nei confronti di chi si lascerà andare a un linguaggio inadeguato. Sainz ha spiegato che “è ragionevole aspettarsi che i piloti evitino di imprecare mentre parlano in un ambiente pubblico come una conferenza stampa, ma la questione è diversa mentre siamo in pista e parliamo via radio con il team. Quindi non sono d’accordo con quello che sta succedendo. Penso che non si possa essere troppo severi su questo genere di cose, perché non puoi capire la pressione, l’adrenalina, anche la passione e il modo in cui ci sentiamo in macchina quando apriamo la radio”. Albon sulla stessa lunghezza d’onda: “È ancora in corso la discussione su come vogliamo replicare. È una questione delicata. Se pensiamo che sia giusto? Naturalmente no”.