Internazionali d’Italia 2023: Rybakina si prende la finale, Kalinina si ritira nel secondo set

Elena Rybakina vince gli Internazionali d’Italia 2023. La kazaka batte in finale la Kalinina approfittando del ritiro dell’ucraina nel secondo set per un problema fisico. 6-4 1-0 il punteggio finale dopo neanche un’ora di gioco. Torneo sorprendente di Rybakina che, dopo essere uscita al secondo turno sia a Madrid che a Stoccarda, da settimana prossima sarà numero 4 del ranking Wta. Grande delusione per Kalinina che partiva come testa di serie numero 30 e ha battuto da sfavorita Keys in ottavi, numero 19, Haddad Maia in quarti, numero 12, e Kudermetova, numero 11, in semifinale. La kazaka si candida quindi ad essere una delle principali favorite per il Roland Garros insieme a Swiatek, uscita in semifinale proprio con Rybakina.

Nel primo set a partire meglio è Kalinina, che sfrutta un passaggio a vuoto di Rybakina in apertura per togliere il servizio alla kazaka e salire 2-0. La numero 6 del tabellone inizia a carburare e non concederà più palle break in battuta fino alla fine del set. Kalinina va in difficoltà in ogni turno di servizio, salvando palle break sul 2-1 e perdendo la battuta nel sesto game. Rybakina riporta il set on serve andando avanti 4-3. Nel game successivo Kalinina risale da 0-40 salvandosi ai vantaggi, ma cede nuovamente il servizio nel decimo game perdendo il primo set 6-4 dopo 54 minuti.

Nel secondo set Rybakina tiene la battuta senza problemi. Kalinina accusa un problema fisico nel secondo game e decide di ritirarsi sull’1-0 nel secondo parziale.