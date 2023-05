Atp Lione 2023, primo titolo in carriera per Arthur Fils: Francisco Cerundolo battuto in due set

Arthur Fils ha conquistato il primo titolo Atp in carriera, conquistando il successo nel 250 di Lione. Il 18enne francese ha battuto, per la gioia del pubblico di casa, l’argentino Francisco Cerundolo in due set con il punteggio conclusivo di 6-3, 7-5 dopo un’ora e 34 minuti di gioco. Alla vigilia del Roland Garros, dove Fils esordirà lunedì contro Davidovich Fokina, il giovane transalpino fa anche per la prima volta il suo ingresso nella top-100 del ranking mondiale.

L’inizio della partita ha visto Fils un po’ contratto al servizio, con due game in battuta molto tirati pur senza concedere palle break. Con il passare dei minuti il talentuoso francese si è sciolto, con il break del sesto game che ha fatto la differenza nel primo set. Molto meno regolare l’andamento del secondo set, con quattro break consecutivi e quindi un continuo cambio di inerzia. Alla fine però Cerundolo alza bandiera bianca nell’undicesimo gioco, con il break che consente a Fils di andare a servire e chiudere la pratica.