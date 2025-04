Iga Swiatek, nel corso della conferenza stampa del Mutua Madrid Open, ha toccato vari temi, concentrandosi sui protocolli antidoping dopo aver parlato del debutto stagionale su terra rossa: Adoro il fatto che sulla terra battuta si possa essere più creativi in ​​termini di tattica e di tutto il resto, mi piace molto. So quali sono le mie armi, so che la mia difesa prevede sempre un sostituto, il che a volte è impossibile sui campi veloci, per esempio. Usare questo mi dà sicurezza“.

La tennista polacca passa poi al sistema antidoping: “Onestamente, dopo un paio d’anni, ci pensi continuamente. Ti crea un po’ di ansia. Non parlo solo di me stessa, perché mi sono in un certo senso abituata al sistema e ho passato il peggio, e sono riuscita a tornare indietro e a capirlo, il che mi fa sentire come se niente potesse fermarmi. Parlo anche degli altri giocatori: non è facile; l’intero sistema è molto duro”.

Swiatek approfondisce il tema, continuando: “Non avevo molto controllo su quello che mi succedeva, e posso immaginare che altri giocatori provino la stessa paura che possa succedere anche a loro. A volte è difficile stare al passo con tutta la questione di dove ci si trova e cosa bisogna fare a livello di sistema. Ogni giorno, mentre siamo in viaggio, dobbiamo letteralmente dire dove ci troviamo. Se ce ne dimentichiamo, potremmo avere un “no show”, e con tre assenze vieni sanzionato. C’è molta pressione in questo, e non è facile da gestire, ma è così”.

L’ESPULSIONE DELL’UOMO A MIAMI

A Miami, uno spettatore polacco ha insultato la tennista nel corso di una delle due sessioni di allenamento. L’uomo era stato poi espulso dal campo: “Onestamente, con tutto quello che è successo, non solo a me ma anche ad altre giocatrici, la WTA ha reagito rapidamente e ci ha aiutato immediatamente, quindi sono fiduciosa. Possono succedere un sacco di cose assurde, non si sa mai cosa. Non so quale sia la procedura per controllare chi può entrare e chi no, non è una cosa che conosco, ma in base alla reazione della WTA e a quello che dicono sempre sulla nostra protezione, spero che tutto rimanga uguale”.