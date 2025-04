Arrivano due belle vittorie per l’Italtennis dal Masters 1000 di Madrid 2025. Lorenzo Sonego e Luciano Darderi vincono all’esordio e raggiungono al secondo turno Federico Cinà, Flavio Cobolli e i due che erano esentati dal primo round, ovvero Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Due affermazioni non banali, con Sonego che si è imposto per 6-4 7-6(5) su Miomir Kecmanovic e Darderi che invece ha sconfitto con lo score di 6-4 6-4 Quentin Halys.

Importante in particolar modo il successo di Sonego, che era reeduce da tre sconfitte consecutive ed era dato sfavorito dai bookmakers alla vigilia. E invece l’allievo di Fabio Colangelo ha sfruttato al meglio le condizioni in altura del torneo madrileno, fornendo una gran prestazione al servizio. 74% di punti vinti sulla prima, 50% sulla seconda, zero turni di battuta persi dopo aver annullato tutte e sei le palle break concesse. Per il piemontese ora l’ostacolo Alex De Minaur, n°6 del tabellone.

Tutto facile per Darderi, che prosegue nel suo ottimo momento di forma anche nella capitale iberica. Un 6-4 6-4 in poco più di un’ora per l’azzurro, che ora parte tutt’altro che chiuso contro Frances Tiafoe al secondo turno.

IL TABELLONE AGGIORNATO

BELLUCCI KO IN RIMONTA CON DZUMHUR

Nulla da fare per Mattia Bellucci, che perde una buona occasione contro Damir Dzhumhur. Il tennista lombardo si esprime su buoni livelli per un set e mezzo, poi finisce vittima anche dei giochi mentali del suo esperto avversario e perde in rimonta per 6-2 al terzo set un match senz’altro alla portata. Mattia, numero 66 della classifica ATP questa settimana, si è trovato a condurre per 6-4 2-0 prima di veder rientrare il bosniaco. Decisivo il decimo game della seconda frazione, che il nostro portacolori perdeva sul 4-5 al terzo set point. Tornato in parità il computo dei set, Dzumhur aveva poi vita abbastanza facile in un terzo parziale chiuso anche con un mini-diverbio nei pressi della rete al momento della stretta di mano.