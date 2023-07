Stefanini-Siegemund oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Varsavia 2023

Lucrezia Stefanini se la vedrà contro Laura Siegemund nei quarti di finale del WTA 250 di Varsavia 2023 (Polonia), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città elvetica. L’azzurra, dopo essere entrata per la prima volta tra le migliori otto in un appuntamento del circuito maggiore, vuole guadagnarsi la semifinale per avere accesso tra le prime cento giocatrici del mondo. Qui eventualmente troverebbe una tra la tedesca Tatjana Maria oppure la qualificata slovacca Rebecca Sramkova. Prima, però, c’è da neutralizzare un’altra esperta teutonica, con cui non ha ancora incrociato la racchetta a qualsiasi livello. Stefanini non partirà favorita secondo le quote dei bookmakers. Sul suolo polacco, tuttavia, si è presentata carica dopo aver ottenuto la qualificazione a Wimbledon e sembra avere tutte le intenzioni di non interrompere il proprio cammino.

Stefanini e Siegemund scenderanno in campo oggi (venerdì 28 luglio). Le due giocatrici sono pianificate come secondo incontro della giornata dalle ore 11.00 sul Center Court (al termine di Maria-Sramkova). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di quarti di finale tra Stefanini e Siegemund garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.