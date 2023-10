Sinner vince a Pechino, Volandri: “Sono sicuro che ci sarà alle Finals di Coppa Davis”

“Sono molto, molto felice. Sono molto orgoglioso di Jannik ma così come lo sono oramai sempre del suo percorso di crescita. Abbiamo visto decisamente un passo avanti verso quello che è il suo obiettivo anche a livello di gioco. Abbiamo visto come tatticamente ha saputo ‘switchare’ dalla partita di Alcaraz rispetto a quella con Medvedev, anche in un terreno che non è per lui proprio naturale. Tanti serve & volley, tante discese a rete, anche a costo di fare qualche errore in più ma sempre tenendo l’obiettivo davanti. Ecco perché ho fatto i complimenti al suo team: tatticamente ha giocato una partita strepitosa ed ha avuto il coraggio di giocarla in questo modo”. Queste le parole di Filippo Volandri, capitano di Coppa Davis, a Supertennis dopo la vittoria di Jannik Sinner al torneo Atp 500 di Pechino: “Assolutamente ha dato la sua disponibilità per le Finals di Malaga: durante il girone a Bologna ci siamo sentiti tutti i giorni quindi ha sofferto e gioito con noi. E’ ovvio che un capitano vorrebbe sempre avere un giocatore numero 4 del mondo ma sappiamo che a Malaga ci sarà e quindi lo aspettiamo a braccia aperte”.