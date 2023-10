Arabia Saudita, candidatura ufficiale per ospitare i Mondiali 2034

La Fifa ha comunicato quest’oggi che i Mondiali di calcio del 2034 si disputeranno in Asia e/o Oceania, visto che in precedenza toccheranno tutti gli altri continenti, e arriva subito una nota ufficiale da Riad in cui viene annunciata da parte della Federcalcio dell‘Arabia Saudita la candidatura a ospitare l’evento iridato: “Il progetto è di offrire un torneo di livello mondiale, traendo ispirazione dalla trasformazione in corso nel Paese in ambito sociale ed economico e dalla profonda passione per il calci. Ospitare il Mondiale del 2034 ci aiuterebbe a realizzare il nostro sogno di diventare un punto di riferimento nello sport internazionale e segnerebbe una pietra miliare nella trasformazione del Paese – le dichiarazioni del principe Abdulaziz bin Turki Al Faisal, ministro dello Sport e presidente del Comitato olimpico e paralimpico saudita – Crediamo che ospitare la Coppa del Mondo sia il prossimo naturale passo del nostro percorso”.