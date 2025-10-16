Sinner travolge Djokovic: in semifinale al Six Kings Slam non c’è stata storia e ora l’italiano se la vedrà nell’ennesima finale contro Alcaraz.

Djokovic ci ha provato ma nulla ha potuto contro un Sinner travolgente. In semifinale al Six Kings Slam l’italiano non ha avuto perciò problemi ad imporsi 6-4; 6-2 e ora se la vedrà in finale con il solito Carlos Alcaraz.

Sinner vola in finale al Six Kings Slam: ad attenderlo c’è Alcaraz

Subito dopo aver superato la semifinale, Sinner ha dichiarato: “Qui ho cercato di finire prima il punto, poi di cambiare la pesantezza di palla e scendere un po’ di più a rete. A fine carriera voglio dire di aver potuto sempre dare il 100% di me stesso. Carlos Alcaraz ha un talento incredibile a lui presto molta attenzione è lui che mi motiva e mi spinge a migliorare”.

Sabato ci sarà perciò la finale contro Alcaraz che, dal canto suo, ha battuto Fritz in semifinale. Sarà l’ennesimo ultimo atto dell’ennesimo torneo che li vedrà scontrarsi l’uno contro l’altro. Tutto dipenderà da come Sinner scenderà in campo, se lo farà come fatto contro Novak non ci sarà storia. Non a caso il serbo stesso, al termine della semifinale, ha dichiarato: “Diciamolo, mi ha preso a calci nel sedere”.