In casa Inter si pensa al presente ed al futuro e il club potrebbe lavorare per questa importante trattativa.

La stagione dell’Inter non è semplice ed il tecnico Cristian Chivu è atteso da due importanti sfide contro Como e Liverpool, alla vigilia poi del match validi per la supercoppa italiana. L’Inter ha cambiato tecnico e cambiato alcuni giocatori ma c’è chi pian piano – sia con Simone Inzaghi che con il tecnico rumeno – ha assunto un ruolo chiave all’interno del club ed ora la società vuole giustamente accontentarlo.

Mercato Inter, si lavora per il rinnovo: manca poco all’ufficialità

In precedenza lo era stato Matteo Darmian ma ora l’Inter ha trovato un nuovo jolly. Stiamo parlando del brasiliano Carlos Augusto, giocatore che Chivu sembra usare un pò ovunque. Prima giocava come esterno o braccetto di sinistra per dare fiato a Bastoni e Dimarco, ma ora il tecnico lo usa anche come esterno destro, specialmente visto l’infortunio di Denzel Dumfries. Va di contorno che Augusto è un giocatore molto importante per i nerazzurri e l’Inter crede molto in lui.

Secondo quanto riporta Internews – molto vicina al club nerazzurro – la società sta lavorando da settimane per blindare Carlos Augusto e offrirgli cosi un rinnovo con adeguamento del contratto. Al momento Augusto prende 2.2 milioni di euro ma la società vuole premiare le sue prestazioni ed è pronto un rinnovo fino al 2030 a 3 milioni di euro annui, la giusta ricompensa per un inizio di stagione da protagonista.