Sono ore decisive per capire chi sarà a vincere il titolo di campione del Mondo. E ora Lando Norris rischia davvero grosso.

Questo weekend si concluderà ufficialmente il Mondiale di Formula Uno che – mai come quest’anno – rischia di vedere un finale a dir poco strabiliante. Tre piloti in 16 piloti e chiunque può ancora vincere il titolo. Al momento però il grande favorito è Lando Norris che – oltre ad avere una grande vettura – ha 12 punti di vantaggio su Max Verstappen e 16 sul compagno di squadra Oscar Piastri. Al britannico basta un terzo posto, a prescindere dagli ultimi risultati, per portare a casa il titolo.

Formula Uno, arriva l’annuncio improvviso sulla lotta al titolo: Norris avvisato

Norris parte favorito, è indubbio ma il britannico nei momenti clou ha sempre trovato difficoltà e non è la prima volta, anzi. L’ex presidente della Federazione Bernie Ecclestone ha parlato ai microfoni del Daily Mail ed ha chiarito il suo pensiero riguardo la lotta al titolo ed ha spiegato:

“Continuo a credere che Max Verstappen ce la farà, se lo merita. Un tempo diceva che era Prost il migliore di sempre, ma credo invece che ora sia Max il migliore che abbia mai conosciuto” e d’altronde Ecclestone è nato nel 1930 e ha avuto parole piuttosto forti attorno a Norris: “Lando è bravo ma è troppo sicuro di sè ed è presuntuoso. Nei momenti cruciali non riesce a dare il meglio di sè, non è come Max”.