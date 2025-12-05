Domenica 7 dicembre appuntamento live dalle 8 per l’ultima grande maratona dell’anno: 36 mila atleti al via, campo di livello mondiale e l’azzurro Yeman Crippa protagonista.

Lo spettacolo dell’atletica torna protagonista nella Casa dello Sport. Domenica 7 dicembre, infatti, Sky e NOW trasmetteranno in diretta la Maratona di Valencia, uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi del calendario internazionale.

Con il suo percorso ultrapiatto, le condizioni climatiche sempre favorevoli e una tradizione di risultati di altissimo livello, Valencia viene considerata una delle maratone più veloci al mondo. Non a caso, l’edizione 2025 – la numero 45 – si prepara a regalare un nuovo spettacolo con oltre 36.000 iscritti e un parterre di atleti di primissimo piano.

Tra i protagonisti attesi al via ci sarà anche Yeman Crippa, punta di diamante dell’atletica italiana, pronto a misurarsi in una gara che spesso ha rappresentato un palcoscenico ideale per prestazioni memorabili.

La diretta inizierà alle 8.00 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con la telecronaca affidata alla voce di Nicola Roggero e ai commenti tecnici del campione olimpico di Atene 2004 Stefano Baldini, che proprio sulle maratone ha costruito la sua leggenda.

La programmazione

Domenica 7 dicembre