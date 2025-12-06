Giornata intensa per lo sport: di seguito l’intero programma per questo sabato 6 dicembre con gli orari e dove vedere gli eventi.

Sabato intenso e ricco di eventi per il mondo dello sport: la Formula 1 torna di scena con il suo ultimo Gran Premio del 2025. Si prospetta un finale di stagione esaltante, con Norris, Piastri e Verstappen che si contenderanno il titolo ad Abu Dhabi. Le qualifiche si terranno questo pomeriggio alle ore 15:00. In programma anche: gli Europei di nuoto in vasca corta, la Coppa del Mondo di sci alpino, lo sci di fondo, le finali di Grand Prix di pattinaggio artistico, i Mondiali di pallamano femminile, la Coppa del Mondo di scherma e tanto altro ancora.

Il programma della giornata

02.00 JUDO – Grand Slam a Tokyo, seconda giornata (diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 09.00; diretta streaming su Judo Tv; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 09.00)

02.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Fioretto femminile a Busan, tabellone individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

02.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Fioretto maschile a Fukuoka, tabellone individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

02.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Mylin, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

05.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Guwahati Masters (diretta streaming su BWF Tv)

06.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Big Air maschile/femminile a Pechino (diretta streaming su Discovery+)

06.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Mylin, tabellone finale (diretta streaming su Discovery+)

07.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, finali) – Free skating coppie juniores a Nagoya (diretta streaming su Discovery+)

07.00 GOLF (DP World Tour) – Nedbank Golf Challenge, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 10.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 10.00)

08.18 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, finali) – Free dance juniores a Nagoya (diretta streaming su Discovery+)

08.45 SPEED SKATING (Coppa del Mondo) – Division B a Heerenveen (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 SPEED SKATING – Coppa del Mondo juniores a Collalbo, prima giornata (non è prevista diretta tv/streaming)

09.35 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, finali) – Free dance a Nagoya (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

09.40 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Mass start maschile a Trondheim, 10 km (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

09.45 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo, finali) – Carabina 10 metri femminile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

10.00 SCHERMA (Grand Prix) – Sciabola maschile/femminile a Orleans, tabellone individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 NUOTO – Europei in vasca corta, batterie (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 10.35; diretta streaming integrale su Rai Play Sport 1)

10.20 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Mass start femminile a Trondheim, 5 km (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

10.25 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo maschile a Winterberg, prima manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

11.00 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo, finali) – Carabina 10 metri maschile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

11.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Big Air maschile/femminile a Pechino (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery+)

11.10 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Skiathlon maschile a Trondheim (diretta streaming su Rai Play Sport 3, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

11.30 F1 – GP Abu Dhabi, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.30 FORMULA E – GP San Paolo, prove libere 3 (diretta streaming su Discovery+)

11.55 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo maschile a Winterberg, seconda manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

12.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, finali) – Free skating maschile a Nagoya (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Napoli-Milan (diretta streaming su DAZN)

13.00 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo, finali) – Pistola 10 metri femminile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

13.00 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Skiathlon femminile a Trondheim (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

13.00 CALCIO (Zweite Bundesliga tedesca) – Paderborn-Elversberg (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.10 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio maschile a Winterberg, prima manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

13.14 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, finali) – Free skating femminile a Nagoya (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

13.15 F2 – GP Abu Dhabi, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Aston Villa-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.40 FORMULA E – GP San Paolo, qualifiche (diretta streaming su Discovery+)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Villareal-Getafe (diretta streaming su DAZN)

14.00 GOLF (PGA Tour) – Hero World Challenge, terzo giro (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN dalle ore 18.00)

14.00 SNOOKER – UK Championship, semifinali (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

14.00 RUGBY (Challenge Cup) – Lions-Benetton (diretta streaming su EPCR Tv)

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Cosenza-Ekipe Orizzonte Catania (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio femminile a Winterberg, prima manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

14.15 SPEED SKATING (Coppa del Mondo) – Division A a Heerenveen (diretta streaming su Discovery+)

14.15 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo, finali) – Pistola 10 metri maschile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

14.15 PALLANUOTO (Serie A1) – Trieste-Olympic Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

14.30 CALCIO (Serie C) – Pro Vercelli-Renate (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Livorno-Arezzo (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Pianese-Gubbio (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Casarano-Latina (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Siracusa-Foggia (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Sorrento-Potenza (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Roma-Juventus (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

14.30 RUGBY (Serie A) – Due partite: Fiamme Oro-Vicenza, Rovigo-Emilia (diretta streaming su The Rugby Channel)

14.45 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS134 maschile a Wisla (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

14.50 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Mass start femminile a Trondheim, HS102 (diretta streaming su Discovery+)

15.00 F1 – GP Abu Dhabi, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 17.30; differita streaming su tv8.it dalle ore 17.30)

15.00 CALCIO (Serie A) – Sassuolo-Fiorentina (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (HNL croata) – Dinamo Zagabria-Hajduk Spalato (diretta streaming su Como Tv)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Napoli-Ortigia (non è prevista diretta tv/streaming)

15.05 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio maschile a Winterberg, seconda manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

15.30 PALLAMANO (Mondiali femminili) – Austria-Tunisia (diretta streaming su IHF Tv)

15.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Telimar-Florentia (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Stoccarda-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite partite: Augsburg-Bayer Leverkusen, Colonia-St. Pauli, Heidenheim-Friburgo, Wolfsburg-Union Berlino (non è prevista diretta tv/streaming)

15.35 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Mass start maschile a Trondheim, HS102 (diretta streaming su Discovery+)

15.45 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Aerials maschile/femminile a Ruka (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery+)

15.45 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio femminile a Winterberg, seconda manche (diretta streaming sul canale di FIL Luge)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Bournemouth-Chelsea (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Everton-Nottingham Forest (diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester City-Sunderland (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Newcastle-Burnley (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Tottenham-Brentford (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su NOW)

16.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Quinto-De Akker (diretta streaming su Waterpolo Channel)

16.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Salerno-Brescia (non è prevista diretta tv/streaming)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Alaves-Real Sociedad (diretta streaming su DAZN)

16.30 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Sprint maschile a Oestersund (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

16.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – Heerenveen-PSV Eindhoven (diretta streaming su Como Tv)

16.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Trieste-Brizz (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Nantes-Lens (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 SCI ALPINISMO (Coppa del Mondo) – Staffetta mista a Solitude (diretta streaming sui canali di ISMF; diretta streaming su Discovery+ dalle ore 21.00)

17.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Tremblant, prima manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

17.00 PALLAMANO (Mondiali femminili) – Due partite: Montenegro-Serbia, Spagna-Germania (diretta streaming su IHF Tv)

17.30 CALCIO (Serie C) – Bra-Campobasso (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Giugliano-Altamura (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Civitavecchia-Bogliasco (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 CALCIO (Serie A) – Inter-Como (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Modena-Civitanova (diretta streaming su VBTV, DAZN)

18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Plebiscito Padova-Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Bolzano-Presano, Cingoli-Trieste (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Salerno-Mestrino (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 PALLAMANO (Mondiali femminili) – Argentina-Francia (diretta streaming su IHF Tv)

18.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Spada maschile/femminile a Vancouver, tabellone individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

18.05 FORMULA E – GP San Paolo, gara (diretta tv su Canale 20; diretta streaming su Discovery+, Mediaset Infinity)

18.15 CALCIO (Jupiler League belga) – Royale Union SG-Gent (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Leeds-Liverpool (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Lipsia-Eintracht Francoforte (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Betis Siviglia-Barcellona (diretta streaming su DAZN)

18.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Pro Recco-Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – New York Rangers-Colorando Avalanche (diretta streaming su DAZN)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Cologne-Chiaravalle (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Casalgrande Padana-Mezzocorona, Teramo-Brixen (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 CALCIO (FA Cup, secondo turno) – Sutton United-Shrewsbury Town (diretta streaming su Discovery+, DAZN)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Tolosa-Strasburgo (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 NUOTO – Europei in vasca corta, semifinali e finali (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

19.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Rapallo-Genova (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Quattro partite: Eppan-Brixen, Fasano-Albatro, Merano-Cassano, Sassari-Conversano (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Tremblant, seconda manche (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Eurosport 1,

Discovery+, DAZN)

20.00 BASKET (Serie A) – Sassari-Trieste (diretta streaming su LBA Tv)

20.30 BASKET (Serie A) – Reggio Emilia-Brescia (diretta streaming su LBA Tv)

20.30 CALCIO (FA Cup, secondo turno) – Chesterfield-Doncaster Rovers (diretta streaming su Discovery+, DAZN)

20.30 PALLAMANO (Mondiali femminili) – Due partite: Far Oer-Islanda, Polonia-Paesi Bassi (diretta streaming su IHF Tv)

20.45 CALCIO (Serie A) – Verona-Atalanta (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 SNOOKER – UK Championship, semifinali (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Athletic Bilbao-Atletico Madrid (diretta streaming su DAZN)

21.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Macerata-Bergamo (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

21.00 RUGBY (Challenge Cup) – Zebre-Montauban (diretta streaming su EPCR Tv)

21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – PSG-Rennes (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.30 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Florida Panthers-Columbus Blue Jackets (diretta streaming su DAZN)