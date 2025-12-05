Australian Open 2026, spettacolo già prima del via: Sinner e Musetti nelle sfide-esibizione. Torna anche il Million Dollar 1 Point Slam
La settimana di apertura a Melbourne promette show: esibizioni di lusso con due azzurri protagonisti, il ritorno di Kyrgios e il format più folle del tennis, con un milione di dollari in palio su un solo punto.
Gli Australian Open 2026 scaldano i motori annunciando il programma completo della settimana inaugurale, che precederà l’avvio ufficiale dello Slam domenica 18 gennaio. Come da tradizione recente, Melbourne offrirà un mix di esibizioni di alto livello, show, incontri-spettacolo e il ritorno del format più imprevedibile del tennis: il Million Dollar 1 Point Slam, una sfida a eliminazione diretta decisa interamente da un singolo punto.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Tra i protagonisti annunciati ci saranno anche due italiani, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, inseriti nelle esibizioni più prestigiose del calendario.
Il programma delle esibizioni
Martedì 13 gennaio
Musetti vs Zverev
Mercoledì 14 gennaio
Million Dollar 1 Point Slam
Giovedì 15 gennaio
Alcaraz vs De Minaur
Venerdì 16 gennaio
Sinner vs Auger-Aliassime
Dunque, Sinner e Musetti avranno un ruolo di primo piano nel palcoscenico che anticipa il primo Slam dell’anno, confrontandosi con avversari di livello assoluto.
Million Dollar 1 Point Slam: il ritorno dello show più folle
Torna l’evento che negli ultimi anni ha catturato l’attenzione degli appassionati di tennis di tutto il mondo. Il Million Dollar 1 Point Slam prevede:
48 partecipanti
in gara professionisti, dilettanti e celebrità
un solo punto per decidere ogni match
un tabellone a eliminazione diretta
In più, il rituale per stabilire chi servirà e chi risponderà non sarà determinato dal sorteggio tradizionale, ma da una sfida… a carta, sasso o forbici, in puro spirito spettacolare australiano.
Chi vince il punto avanza. Chi arriva in fondo porta a casa il premio da 1 milione di dollari.
Tra i grandi nomi già confermati, oltre al numero 1 del mondo Carlos Alcaraz, ci sarà anche l’idolo locale Nick Kyrgios, che non gioca un match ufficiale in singolare dal Masters 1000 di Miami. Il suo ritorno – seppur in un contesto esibizione – promette già il tutto esaurito.