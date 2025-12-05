La settimana di apertura a Melbourne promette show: esibizioni di lusso con due azzurri protagonisti, il ritorno di Kyrgios e il format più folle del tennis, con un milione di dollari in palio su un solo punto.

Gli Australian Open 2026 scaldano i motori annunciando il programma completo della settimana inaugurale, che precederà l’avvio ufficiale dello Slam domenica 18 gennaio. Come da tradizione recente, Melbourne offrirà un mix di esibizioni di alto livello, show, incontri-spettacolo e il ritorno del format più imprevedibile del tennis: il Million Dollar 1 Point Slam, una sfida a eliminazione diretta decisa interamente da un singolo punto.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it