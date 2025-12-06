Giulio Lombardi dà spettacolo a Fukuoka in occasione della Coppa del Mondo di fioretto maschile.

Giulio Lombardi ha conquistato la medaglia di bronzo nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile a Fukuoka. Al termine di una grande prestazione il 23enne toscano delle Fiamme Gialle è salito così per la terza volta in carriera sul podio nel circuito iridato degli Assoluti, in una gara individuale di cui è stato protagonista anche Filippo Macchi che ha chiuso in 5^ posizione.

Proveniente dalle qualificazioni del venerdì, in cui aveva brillantemente staccato il pass da numero 1 dopo la fase a gironi, Giulio Lombardi ha iniziato la sua cavalcata nel tabellone principale superando per 15-12 Robson, portacolori di Singapore, per poi battere 15-13 il francese Pauty.

Con una prova di forza, risultato di 15-5, il finanziere toscano negli ottavi di finale ha eliminato il giapponese Nagano, che nel turno precedente aveva beffato all’ultima stoccata Tommaso Marini. Si è arrivati così al match per il podio: anche nei quarti, contro lo statunitense Nick Itkin, Lombardi ha tirato alla grande, imponendosi con il punteggio di 15-11 e ipotecando così la sua terza medaglia tra i big di Coppa del Mondo. Per il fiorettista azzurro classe 2002, dopo i terzi posti di Istanbul due anni fa e Shanghai lo scorso maggio, è arrivato il terzo bronzo decretato dalla sconfitta per 15-7 in semifinale contro il russo (sigla AIN) Kirill Borochachev, poi secondo classificato alle spalle del campione mondiale in carica Ryan Choi di Hong Kong.

È rimasto ai piedi del podio, offrendo comunque una prestazione importante, Filippo Macchi. Il portacolori della Fiamme Oro ha superato prima l’amico Alessio Di Tommaso nel derby azzurro d’inizio giornata (15-10), poi il tedesco Klein (15-13) e il britannico Sosnov (15-9), fermandosi solo nei quarti al cospetto dello statunitense Alexander Massialas (15-9) che ha sancito per Pippo Macchi la 5^ posizione finale.

Così gli altri azzurri: 17° Tommaso Marini, 26° Edoardo Luperi, 30° Lorenzo Nista, 36° Alessio Foconi, 45° Tommaso Martini, 50° Giuseppe Franzoni, 53° Davide Filippi, 54° Damiano Di Veroli e 60° Alessio Di Tommaso.

La tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile a Fukuoka si chiuderà domani con la prova a squadre. Dalle 2 di notte in Italia, il team azzurro sarà in pedana con Alessio Foconi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Davide Filippi. Debutto negli ottavi contro la vincitrice del match Singapore-AIN.

COPPA DEL MONDO FIORETTO MASCHILE –

Fukuoka (Giappone), 6 dicembre 2025

Qui i risultati

Classifica (232): 1. Choi Chun Yin Ryan (HKG), 2. Kirill Borodachev (AIN), 3. Giulio Lombardi (ITA), 3. Alexander Massialas (USA)

Gli altri italiani: 5. Filippo Macchi, 17. Tommaso Marini, 26. Edoardo Luperi, 30. Lorenzo Nista, 36. Alessio Foconi, 45. Tommaso Martini, 50. Giuseppe Franzoni, 53. Davide Filippi, 54. Damiano Di Veroli, 60. Alessio Di Tommaso, 150. Damiano Rosatelli