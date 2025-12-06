La Juventus è pronta a sfidare Real Madrid e Manchester United per il giovane talento greco: Damien Comolli prepara l’assalto.

La Juventus si muove per Christos Mouzakitis e prepara la sfida di mercato con Real Madrid e Manchester United. Si tratta di un centrocampista del 2006 cresciuto nell’Olympiakos. In questi anni ha trovato spazio con continuità e ha mostrato passi avanti evidenti. Il nome di Mouzakitis è ormai ben noto a diversi club europei, Juventus compresa. L’Olympiakos, però, ha già fatto capire la propria posizione e ha indicato la cifra richiesta per lasciarlo partire.

La Juventus si fionda sul fenomeno greco: l’Olympiakos fissa il prezzo

Secondo quanto riportato da TuttomercatoWeb, la Juventus sembra essere pronta a farsi largo per il centrocampista greco, sfidando sul mercato Manchester United e Real Madrid. Mouzakitis è già entrato nelle rotazioni dell’Olympiakos e continua a trovare spazio pur la giovane età. Anche in Premier League non passa inosservato: Brighton, Arsenal, Aston Villa e Wolverhampton hanno iniziato ad osservarlo da vicino.

Il club greco valuta il suo cartellino intorno ai 45 milioni di euro, cifra elevata che però non frena l’interesse delle principali squadre coinvolte. Christos Mouzakitis è considerato il nuovo fenomeno del calcio greco. Per il giovane talento greco si sta creando la fila: oltre a Juve, Real e Manchester United, il promettente calciatore è seguito con interesse anche da club come Borussia Dortmund, Milan, Villarreal e Atlético Madrid.