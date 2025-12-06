Max Verstappen si prende la pole position Abu Dhabi: il campione olandese manda un chiaro messaggio a Norris e Piastri.

Domani sarà guerra in pista per l’ultimo Gran Premio della stagione. Quest’oggi, Max Verstappen ha mandato un chiaro alle McLaren dell’attuale leader della classifica, Lando Norris, e Oscar Piastri. Il quattro volte campione della Red Bull ha fatto sue le qualifiche di Abu Dhabi, prendendosi con merito l’ultima pole position della stagione.

L’olandese si è messo davanti alle McLaren, con cui domani in gara si giocherà il titolo mondiale. George Russell, invece, si è piazzato quarto, con Charles Leclerc quinto e Kimi Antonelli 14esimo. Altra giornata nera per Lewis Hamilton, eliminato in Q1.

Verstappen è carico a mille per domani: le parole a fine gara del campione olandese

Dopo la pole position, Max Verstappen ha rilasciato un breve messaggio: “Sono molto felice, l’unica cosa che possiamo fare è questa e l’abbiamo fatta“. Sono arrivati anche i complimenti dal suo rivale, Lando Norris: “Congratulazioni a Max, dispiaciuto di non essere in pole ma non siamo stati abbastanza veloci. Dobbiamo rifarci domani, voglio provare a vincere“.

Sulla stessa lunghezza d’onda pure Oscar Piastri, fiducioso in vista di domani: “Finalmente ho trovato il ritmo. Vittoria domani? Vedremo, Max ha un gran passo, vedremo noi“. L’ultimo Gran Premio della stagione andrà in scena domani alle ore 14:00, in onda su Sky e in streaming su NOW.