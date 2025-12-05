Si è tenuto in questi minuti il sorteggio per la fase a gironi dei prossimi campionati del mondo che si terranno nel 2026.

Era uno degli eventi più attesi ed è arrivata la conferma. In questi minuti si è tenuto il sorteggio per i Mondiali di calcio del 2026, sorteggio tenutosi a Washington e che vede protagoniste le 48 squadre che prenderanno parte all’evento. Non ci sono tutte le qualificate per il Mondiale e ci sono 6 posti ancora in bilico che arriveranno dai Playoff e anche l’Italia uscirà ancora dai Playoff dove affronterà Irlanda del Nord e la vincente tra Galles e Bosnia.

Sorteggio Mondiali, ecco le possibili avversarie dell’Italia

Quello che si terranno negli Stati Uniti saranno gli ultimi Mondiali di calcio che vedrà tra i protagonisti diversi fenomeni e che saranno probabilmente l’ultimo Mondiale di Cristiano Ronaldo e Messi, due grandi leggende di questo sport. Sarà il primo Mondiale a 48 squadre e prima dell’evento verrà premiato anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Canta Andrea Bocelli e c’è grande attesa per un evento che ha risonanza mondiale. Tanti ospiti, non solo Bocelli ma anche Robbie Williams e la presentazione dell’evento è spettacolare. Poi Infantino ha consegnato la medaglia di pace al presidente degli Stati Uniti Donald Trump.