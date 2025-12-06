Il Milan ha fatto la sua scelta per quanto riguarda la difesa: Igli Tare ha puntato il promettente centrale della Serie A.

Il Milan ha messo gli occhi su Jay Idzes, centrale del Sassuolo, come possibile rinforzo per il reparto difensivo. In vista della prossima sessione di mercato invernale, la dirigenza rossonera valuta il classe 2000 per duttilità e prospettive di crescita. Per ora non ci sono contatti diretti tra i club, ma l’interesse è reale e potrebbe concretizzarsi prossimamente.

Tare punta gli occhi su Jay Idzes

Il Milan ha cominciato a monitorare Jay Idzes con attenzione. Come riportato dal giornalista Luca Cilli, il club rossonero segue il difensore olandese naturalizzato indonesiano per caratteristiche e potenziale. Non ci sono state ancora trattative ufficiali tra le società, ma Idzes piace per età, struttura fisico-atletica e duttilità difensiva.

Il suo contratto con il Sassuolo scade nel 2029, segno che non si tratterebbe di un’operazione low cost. L’ex Venezia ha accumulato minuti e consapevolezza al Sassuolo: dopo essere passato dal campionato olandese alla Serie B e poi alla Serie A, è oggi una pedina importante della squadra di Fabio Grosso. La sua fisicità (1,90 m), il gioco aereo e la capacità in marcatura, lo rendono adatto a più ruoli difensivi: può giocare centrale o braccetto in una difesa a tre.