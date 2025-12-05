In queste ore sono arrivati i premi per tutti i tennisti italiani protagonisti in questa stagione, la premiazione però è stata rinviata.

Come capita ormai ogni anno ed è davvero una consuetudine sono stati annunciati in queste ore i Supertennis Awards, premi che la nota trasmissione consegna ai protagonisti del movimento tennistico italiano. La premiazione però è stata rinviata dopo la notizia della scomparsa di Nicola Pietrangeli e in segno di rispetto nei suoi confronti. Premi in ogni settore e tanti azzurri premiati, da Cobolli fino a Jannik Sinner, sempre e comunque protagonista.

Italia show, ecco i premi di questo 2025

Sia nel maschile che nel femminile sono arrivati grandissimi risultati in questa stagione, l’Italia ha vinto la Davis per il terzo anno di fila e quindi a livello di squadra sono arrivati numeri importanti, ma anche nei singoli con il solito Jannik Sinner che ha conquistato due titoli Slam e poi anche Jasmine Paolini che ha vinto gli Internazionali di Roma e si è qualificata dopo una grande stagione per le Wta Finals di fine anno. Ecco i premi realizzati da Supertennis in questa stagione: