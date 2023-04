Sinner: “Sono fiero dell’ultimo mese che ho fatto. Lasciamo Miami orgogliosi”

Jannik Sinner è sicuramente in questo momento il tennista più importante del nostro panorama italiano. Il tennista altoatesino è stato protagonista di una cavalcata bella ed entusiasmante nell’ultimo Atp giocato in quel di Miami in cui ha Sinner ha dovuto cedere soltanto a Daniil Medvedev in finale, ma anche dopo la semifinale raggiunta a Indian Wells . Lasciando proprio Miami, Sinner ha parlato così sull’ultimo mese via social. Queste le parole di Sinner: “Lasciamo Miami orgogliosi di quello che abbiamo ottenuto nell’ultimo mese. Ieri non è andata ma bisogna sempre migliorare. Ora qualche giorno di riposo prima che inizi la stagione sulla terra battuta“.