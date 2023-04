Fiorentina, Italiano recupera Jovic in vista della semifinale contro la Cremonese

La Fiorentina prosegue gli allenamenti in vista della semifinale di andata di Coppa Italia 2022/2023 contro la Cremonese, in programma mercoledì sera allo stadio Zini. Buone notizie per il tecnico viola Vincenzo Italiano, che ha riaccolto in gruppo Luka Jovic, reduce da un’infezione intestinale. L’unico indisponibile dovrebbe essere Salvatore Sirigu, che ha finito anzitempo la sua stagione a causa della rottura del tendine d’Achille, ma dovrebbe tornare disponibile Alfred Duncan, che non ha preso parte alla trasferta vittoriosa contro l’Inter per potersi allenare da solo e migliorare la condizione fisica.

Nella sessione odierna, la squadra si è focalizzata in particolare sul lavoro tecnico-tattico e su esercizi di possesso palla. Per quanto riguarda la probabile formazione Amrabat tornerà in campo dall’inizio, mentre Nico Gonzalez sarà schierato nel tridente offensivo. Nella giornata di martedì è in programma la seduta di rifinitura, mentre il tecnico Vincenzo Italiano risponderà alle domande dei tifosi sui canali social del club.