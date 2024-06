Sinner nuovo numero 1: “Sono felice, credo che l’Italia se lo meriti”

Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa dopo aver raggiunto la semifinale del Roland Garros battendo Dimitrov e dopo l’ufficialità di diventare il nuovo numero 1 al mondo da lunedì: “Sono molto felice. Felice di avere questo numero in classifica, dietro c’è tantissimo lavoro. Tra due giorni c’è un match importante, le semifinali del Roland Garros, sono molto concentrato su questo, ma sono contento“. Il fuoriclasse altoatesino ha aggiunto: “Primo italiano numero 1? Credo sia una grande cosa per l’Italia. Sono felice di essere parte di questo movimento italiano. Le persone giocano sempre più a tennis“. Poi ancora: “Prima della semifinale ho due giorni liberi, che useremo per riposo ma anche per allenamento. Sarà difficile ma non vedo l’ora. Sono queste le partite per le quali mi alleno“.

Sinner ha poi risposto a una domanda su che tipo di numero 1 sarà: “È molto importante rimanere il ragazzo che sono. E questa è una cosa che posso controllare. Un successo non potrà cambiare la mia persona. Alla fine è solo un numero, finisce li, ma dietro al tennis c’è una vita normale“. In chiusura: “Sono un ragazzo normale, mi piace talvolta andare sui go kart, fare cose normali con le persone a cui voglio bene. Ora sono numero 1 e spero di restarlo per un po’. Ma se non riesco poi sarò numero 2 o 3, non mi metto la pressione di dover vincere sempre“.

“Sognare non costa nulla ma ci devi credere sempre, anche nei momenti difficili”, racconta un Sinner che rievoca i ‘tanti sacrifici fatti quando ero giovane. E che ho sempre continuato a fare per migliorarmi sempre”. E ancora: “Ho fatto scelte non facili, come magari due anni fa… Tutti piccoli episodi che sentivo dentro e poi mi sono buttato un po’ nel fuoco se fosse giusto o sbagliato non potevo saperlo”.