Il n.1 del mondo dopo il successo a New York: «Mi sento sicuro delle mie qualità, ma ogni giorno il tennis ti mette davanti nuove sfide».

Missione compiuta per Jannik Sinner, che continua la corsa a Flushing Meadows. Nella notte italiana il numero 1 del mondo ha superato il canadese Denis Shapovalov (n.29 del ranking) in quattro set con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-3, 6-3, qualificandosi agli ottavi di finale degli US Open 2025, ultimo Slam della stagione e torneo che lo vede campione in carica.

Partenza complicata per l’azzurro, costretto a rincorrere dopo il primo parziale perso. Poi però il livello si è alzato e Sinner ha preso il controllo dell’incontro, imponendo la propria solidità e lucidità nei momenti decisivi. «Non sono una macchina, anch’io a volte ho difficoltà – ha spiegato in conferenza stampa – ma oggi credo di aver giocato un ottimo tennis e anche Denis lo ha fatto. Ho servito bene, ho spinto molto e mi sento sicuro delle mie qualità».

Il campione altoatesino ha speso parole di grande rispetto per il rivale: «Shapovalov è un giocatore incredibile, quest’anno ha vinto due titoli ed è in ottima forma. Serve e risponde bene, può succedere di tutto contro di lui».

Sinner guarda avanti con realismo: «La strada per difendere il titolo è ancora lunga. Nel tennis ogni giorno hai un avversario diverso e bisogna solo cercare di esprimere il miglior tennis possibile».

Agli ottavi il numero uno del mondo affronterà il vincente della sfida tra Alexander Bublik e Tommy Paul.