All’Idroscalo grande spettacolo nella seconda giornata dei Tricolori. Successi per Zironi, Rizza, Craciun e il quartetto delle Fiamme Gialle. Oggi l’ultima giornata con i 200 metri

Giornata di grande spettacolo all’Idroscalo di Milano, dove ieri si sono assegnati i titoli italiani dei 500 metri nei Campionati di canoa velocità e paracanoa.

Nel K1 femminile vittoria per Lucrezia Zironi (Fiamme Azzurre) in 1’52.38, davanti ad Agata Fantini (Marina Militare) e Meshua Marigo (Fiamme Azzurre). Al maschile si è imposto Manfredi Rizza (Aeronautica) in 1’38.21, battendo di un soffio Andrea Domenico Di Liberto (Fiamme Azzurre) e Giacomo Cinti (Carabinieri).

Nel C1 dominio delle Fiamme Oro al maschile con Nicolae Craciun (1’51.94), mentre al femminile podio tutto Padova Canoa con il successo di Elena Voltan (2’14.62). Titoli anche per Marigo-Rossetti (K2 femminile), Lanciotti-Volo (K2 maschile), Angela ed Elena Voltan (C2 femminile) e Alfonsi-Tacchini (C2 maschile).

Nelle gare a squadre, festa per le Fiamme Azzurre nel K4 femminile (Zironi, Cicali, Rossetti, Marigo) e per le Fiamme Gialle nel K4 maschile (Zanutta, Lanciotti, Volo, Penato). Successi anche nelle prove miste con Cicali-Di Liberto nel K2 e Elena Voltan-Salmaso nel C2.

Nella paracanoa titoli a Giuseppe Cotticelli (KL1), Christian Volpi (KL2), Cristian Piazza (KL3) e ad Amanda Embriaco (KL femminile). Vittorie anche per Viktoryia Pistis Shablova (VL1), Alessio Bedin (VL1 maschile) e Mirko Nicoli (VL3).

Oggi, domenica 31 agosto, gran finale con le prove dei 200 metri, dalle 14 alle 16.30, trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook della Federazione Italiana Canoa Kayak.