Sinner in missione a Montecarlo: tra lui e la finale c’è il due volte vincitore Tsitsipas

La vittoria ai danni di Holger Rune è stata una sorta di chiusura del cerchio per Jannik Sinner, che dodici mesi dopo si è preso la rivincita sempre a Monte-Carlo. Anche stavolta è stata una partita rocambolesca e piena di colpi di scena, ma l’anno d’esperienza in più ha fatto bene all’azzurro, che ha gestito meglio le emozioni ed è riuscito a prevalere. Il lavoro però non è ancora finito nel Principato perché c’è una semifinale da giocare e, possibilmente, un torneo da vincere. E l’asticella continua ad alzarsi per Sinner, che dopo le vittorie di routine ai danni di Korda e Struff e quella più sofferta ai danni di Rune, è atteso da un compito per nulla semplice. Il suo prossimo avversario ha infatti vinto due volte questo torneo, è uno specialista della terra rossa – non a caso è in striscia aperta da Roma 2021 di quarti raggiunti nei Masters 1000 su questa superficie – e sta giocando un gran tennis tanto che non ha ancora perso un set in questa settimana.

Si tratta di Stefanos Tsitsipas, tennista in calando che a inizio anno è uscito dalla top 10 dopo svariati anni ma che sembra si stia ritrovando, proprio in condizioni di gioco che si sposano al meglio col suo gioco. Oltre alla terra battuta, il greco ha però un feeling speciale con il torneo di Monte-Carlo e lo dimostrano i notevoli risultati degli ultimi quattro anni: vittoria, vittoria, quarti, almeno semifinale. Dei dati quasi “alla Nadal” che impongono a Sinner di non prendere sottogamba l’impegno contro l’ateniese, che ha sconfitto nell’ordine Djere, Etcheverry, Zverev e Khachanov. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà comunque Jannik, che sta continuando a stabilire vari primati in una stagione da incorniciare e, dopo essersi assicurato di difendere il secondo posto del ranking almeno fino a Roma, sogna la sua prima finale nel Principato.

Molto interessanti anche i precedenti, ben otto, che vedono avanti il greco 5-3. Sinner ha però vinto i due più recenti ed in passato ha anche sconfitto Tsitsipas sulla terra rossa, quella del Foro Italico nel 2020. Sa dunque come si fa e proverà a ripetersi, nella speranza di continuare il suo cammino al Country Club e regalarsi la sua quarta finale stagionale. Appuntamento alle ore 13:30, in palio un posto nell’atto conclusivo contro il vincente dell’altra semifinale, tra Novak Djokovic e Casper Ruud.