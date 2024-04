Ciclismo su pista, Nations Cup: Paternoster seconda a Milton, a podio anche il quartetto femminile

Doppio podio per l’Italia sulla pista di Milton, in Canada, sede dell’ultima tappa di Nations Cup di ciclismo su pista. Nella giornata inaugurale, a regalare due secondi posti ai colori azzurri sono stati il quartetto femminile dell’inseguimento e Letizia Paternoster nella gara dell’eliminazione. Gran prova del team composto da Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Martina Alzini e Vittoria Guazzini, approdato fino alla finale per l’oro dove però la Gran Bretagna ha dominato, imponendosi con il tempo di 4’10”193 contro il 4’16”601 dell’Italia, caratterizzato da una serie di problemi. Sul gradino più basso del podio la Francia.

Letizia Paternoster invece ha dovuto cedere il passo alla statunitense Jennifer Valente, conquistando comunque un risultato di spicco; alle sue spalle la norvegese Anita Yvonne Stenberg. Meno positive le gare maschili, dove comunque l’Italia è stata in lotta per il podio. Nello sprint, il terzetto formato da Matteo Bianchi, Stefano Minuta e Mattia Predomo si è dovuto accontentare del quarto posto (43”513) in virtù della sconfitta nella finale per il bronzo contro il Canada (43”411). La finale per l’oro ha invece visto trionfare l’Olanda sulla Gran Bretagna.

Per quanto riguarda l’inseguimento, le assenze di Filippo Ganna e Jonathan Milan si sono fatte sentire ed il quartetto composto da Francesco Lamon, Davide Boscaro, Luca Giaimi, Manlio Moro ha chiuso quinto. Sul podio Gran Bretagna, Belgio e Francia, in quest’ordine. Solo decimo Elia Viviani nella gara ad eliminazione, vinta dal canadese Dylan Bibic davanti al giapponese Shunsuke Imamura e al britannico Mark Stewart. Infine, l’Olanda è salita sul gradino più alto del podio nel Team Sprint femminile, precedendo Messico e Polonia. Italia assente ai nastri di partenza.