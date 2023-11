Sinner mania a Torino: fruttivendolo scrive “Forza Jannik” utilizzando carote e palline da tennis

“Ho deciso di mettere un cartello con la scritta ‘Forza Jannik’ fuori dal mio negozio di frutta e verdura. L’ho fatto con palline da tennis e con carote, con riferimento al nostro Jannik Sinner. L’idea mi è venuta guardando i ‘carota boys’, i fan sostenitori di Sinner che fanno un tifo molto folcloristico”. Lo ha detto Sergio, un fruttivendolo di 59 anni che ha un negozio nel centro storico di Torino dal 1978, grande appassionato di tennis e al fianco di Jannik Sinner alle Atp Finals in un modo decisamente particolare, così come riporta LaPresse: “Per adesso questo cartello ha portato fortuna, spero di lasciarlo lì per tutta la settimana, fino alla finale di domenica sera. Ieri Jannik ha giocato una bellissima partita, anche se non sono riuscito a guardarla tutta perché avevo un po’ di ansia. Mi piacerebbe vederlo in finale contro Rune, secondo me quei due sarebbero davvero devastanti”.