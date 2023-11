Atp Finals 2023: Alcaraz batte un nervoso Rublev e torna in corsa per la qualificazione

Carlos Alcaraz si sbarazza di Rublev in due set e centra la prima vittoria alle Atp Finals di Torino 2023. 7-5 6-2 il punteggio a favore del numero 2 del mondo, che con questo successo torna in corsa per la qualificazione alle semifinali dopo la sconfitta all’esordio con Zverev. Primo set determinante con Rublev che prende break nel decimo game e esce dalla partita nel secondo, subendo due break e uscendo sconfitto in un’ora e 15 minuti di tennis. 94% di punti vinti sulla prima di servizio per lo spagnolo, con un buon 62% sulla seconda e nessuna palla break concessa. Ottimo bilancio di vincenti/non forzati, 19-2. Nell’ultima giornata Alcaraz affronterà Medvedev, che questa sera se la vedrà con Zverev. Il tedesco in caso di vittoria strapperà la qualificazione una partita in anticipo. In caso di vittoria del russo, sarà tutto aperto all’ultima giornata con Zverev che però avrà un Rublev praticamente con un piede fuori da Torino, che per qualificarsi dovrebbe sperare in una vittoria di Medvedev stasera per poi battere Zverev e sperare nella differenza set.

RISULTATI E CLASSIFICA

PRIMO SET

Set molto rapido e dall’andamento piuttosto lineare. Si procede seguendo i servizi con un punto in risposta di media per game fino al 4-4. Nell’ottavo gioco Rublev commette un doppio fallo e si destabilizza esponendosi a una pericolosa palla break. Il russo non trema e mette giù un ace a 212 km/h portando il game ai vantaggi, dove si salva sfruttando due errori di Alcaraz e sale 5-4. Lo spagnolo non sbaglia e resta agganciato sul 5-5. Rublev si trova per la seconda volta in fila sul 30-30 e concede un’altra palla break, ma la annulla con un’ottima prima al centro. Ai vantaggi il numero 5 al mondo sbaglia di rovescio e cede la battuta mandando Alcaraz a servire per il set sul 6-5. Lo spagnolo conferma il suo ottimo rendimento al servizio e chiude 7-5 in 43 minuti di gioco.

SECONDO SET

Rublev parte nel peggiore dei modi prendendo break da un vantaggio di 40-15. Il russo si butta via sbagliando due dritti piuttosto facili perdendo la battuta per la seconda volta negli ultimi due game, considerando l’ultimo del primo set. Alcaraz ne approfitta e conferma il break salendo 2-0. Rublev esce definitivamente dal match e subisce il secondo break nel settimo game mandando Alcaraz a servire per il match sul 5-2.