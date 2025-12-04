Azzurri impeccabili nella terza sessione di batterie a Lublino: staffetta con il secondo tempo, Quadarella da medaglia e valanghe di semifinali conquistate.

Prosegue senza sbavature il percorso dell’Italnuoto agli Europei in vasca corta di Lublino 2025. La terza mattinata di batterie regala un’altra serie di conferme: la 4×50 stile libero mixed centra la finale con il secondo tempo, mentre Simona Quadarella accede all’ultimo atto degli 800 stile libero. E in ogni gara, dalle farfalle ai dorso, la presenza azzurra è massiccia: l’Italia, di fatto, occupa tutti gli slot disponibili per semifinali e finali.

4×50 stile libero mixed: finale con ambizioni da podio

La staffetta che nel 2023 conquistò l’argento a Otopeni si qualifica alla finale con il secondo tempo in 1’29″30, a soli tre centesimi dalla Polonia. In acqua un quartetto solido: Giovanni Guatti (21″24), Lorenzo Zazzeri (20″83, miglior lancio della mattina), Sara Curtis (23″22) e Agata Maria Ambler (24″02). Bene anche l’Olanda in 1’29″80, mentre la Svezia sorprende in negativo con l’eliminazione. Squalificata la Germania per cambio irregolare.

100 farfalla: Italia presente in massa

La finlandese Laura Lathinen guida il gruppo in 55″39, ma le azzurre rispondono: Anita Gastaldi (57″68) e Costanza Cocconcelli (57″72) entrano in semifinale dopo prove solide e tempi molto vicini al proprio limite. Fuori Paola Borrelli (19ª).

Nel settore maschile avanzano Simone Stefanì (50″47) e Michele Busa (50″52), entrambi già protagonisti nei 50. Eliminato Federico Burdisso, pur con il personale (51″07). Miglior tempo del francese Grousset in 49″58.

200 rana: Mancini sorprende, Martinenghi c’è

Brilla il debuttante Gabriele Mancini, che vince la sua batteria firmando un ottimo 2’05″62, ottavo crono totale. Avanza anche Nicolò Martinenghi, 15º in 2’05″92, limitato da un leggero affaticamento ma capace comunque di raggiungere la semifinale. Davanti a tutti lo spagnolo Carles Coll Marti (2’03″32).

100 dorso: quattro italiani su quattro in semifinale

A conferma della profondità del reparto, tutti gli azzurri passano il turno. Lorenzo Mora (50″15) e Thomas Ceccon (50″18) sono a ridosso della vetta, con le loro consuete subacquee chirurgiche. Bene anche Francesco Lazzari (50″72) e Christian Bacico (50″85).

Miglior tempo per il britannico Oliver Morgan in 49″55.

Sara Curtis ha invece scelto di rinunciare ai 100 dorso per concentrarsi sulla staffetta mixed.

Quadarella in finale negli 800 stile libero

A due giorni dall’argento con record italiano nei 400, Simona Quadarella torna in corsia e si qualifica alla finale degli 800 con il secondo tempo: 8’14″99, dietro solo alla tedesca Isabel Gose (8’13″70). La romana conduce una gara regolare e si candida per una finale che promette un duello a due per l’oro.

Storia, numeri e programmazione TV

L’Italia arriva dalla straordinaria spedizione di Otopeni 2023 (7 ori, 12 argenti, 3 bronzi) e da un totale di 264 medaglie conquistate nella storia della rassegna continentale in corta.

Le gare seguono il calendario: batterie alle 10, semifinali e finali dalle 19. Diretta TV su Rai Sport HD e Rai Play, con telecronaca di Tommaso Mecarozzi e commento tecnico di Luca Sacchi.