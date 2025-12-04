Record italiano per le coppie e miglior punteggio del quadriennio per Grassl: azzurri protagonisti nella prima giornata dell’ISU Grand Prix Final 2025.

Si è aperta oggi, giovedì 4 dicembre, all’Aichi International Arena di Nagoya (Giappone) l’ISU Grand Prix Final, appuntamento conclusivo del massimo circuito internazionale di pattinaggio di figura. Un evento riservato esclusivamente ai migliori sei atleti o coppie per ciascuna specialità, selezionati sulla base dei risultati ottenuti nelle sei tappe dell’ISU Grand Prix disputate tra ottobre e novembre.

L’Italia si presenta a questo prestigioso palcoscenico con tre rappresentanti: Sara Conti e Niccolò Macii (Fiamme Oro) nelle coppie di artistico e Daniel Grassl (Fiamme Oro) nel singolo maschile.

La prima giornata ha regalato subito emozioni azzurre.

Conti/Macii hanno infatti superato il record italiano con un programma corto da 77.22 punti, la miglior prestazione della loro carriera. Il duo tricolore occupa la seconda posizione provvisoria, appena dieci centesimi dietro i padroni di casa Miura/Kihara.

Ottime sensazioni anche dal settore maschile: Grassl, autore di un programma pulito e di grande qualità, ha ottenuto 94.00 punti, il punteggio più alto fatto registrare da un italiano nel quadriennio olimpico in corso. Una prova che lo colloca momentaneamente al quarto posto.

Ora lo sguardo si sposta sui programmi liberi, che assegneranno i podi di Nagoya:

– Coppie di artistico: venerdì dalle 11:35

– Singolo maschile: sabato dalle 12:00

Gli azzurri arrivano alla giornata decisiva con fiducia e consapevolezza, dopo un debutto da protagonisti.