Gli azzurri di Gattuso tornano al Gewiss Stadium il 26 marzo: quattro precedenti senza sconfitte nella città lombarda. Undici i confronti con gli irlandesi, tra storia, ricordi amari e sfide decisive.

La Nazionale torna a Bergamo per una notte decisiva. Sarà infatti il Gewiss Stadium la cornice della semifinale dei playoff mondiali tra Italia e Irlanda del Nord, in programma giovedì 26 marzo alle 20.45. Una scelta che riporta gli azzurri nella città lombarda a sei mesi di distanza dal convincente 5-0 contro l’Estonia, sfida coincisa con l’esordio in panchina di Gennaro Gattuso.

Il rapporto dell’Italia con Bergamo è particolarmente positivo: quattro precedenti e nessuna sconfitta, con due roboanti vittorie per 5-0 – l’altra nel gennaio 1987 contro Malta – e due pareggi per 1-1, rispettivamente contro la Turchia (2006) e nei confronti dei Paesi Bassi in Nations League (2020).

Diverso il bilancio storico con l’Irlanda del Nord, avversario di cui restano incisi momenti indimenticabili, nel bene e nel male. Nei 11 precedenti complessivi, l’Italia ha raccolto 7 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta: quella pesantissima del gennaio 1958, il 2-1 di Belfast che costò l’eliminazione dalle qualificazioni al Mondiale svedese.

Proprio a Belfast si giocò anche l’ultimo incontro tra le due nazionali, lo 0-0 del novembre 2021 che impedì agli azzurri allora allenati da Mancini di qualificarsi direttamente al Mondiale in Qatar, costringendoli ai playoff.

Ora la storia si ripresenta sul cammino dell’Italia, che a Bergamo andrà a caccia della vittoria indispensabile per approdare alla finale e inseguire il pass per Canada-Messico-Stati Uniti 2026.