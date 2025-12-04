Il norvegese Grahl-Madsen vince, ma l’Italia festeggia due piazzamenti da podio e una grande prova di squadra nel primo gigante stagionale della CE.

Giornata da incorniciare per lo sci alpino italiano a Zinal. Nel primo gigante della stagione di Coppa Europa, Tobias Kastlunger conquista un eccellente secondo posto, seguito da un altrettanto brillante terzo posto di Simon Talacci. A imporsi è il norvegese Hans Grahl-Madsen, dominatore della gara con il tempo complessivo di 2’15″57.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il pendio svizzero conferma così la sua tradizione favorevole ai colori azzurri: dopo le vittorie, nei giorni scorsi, di Laura Steinmair e Ambra Pomarè, oggi è il turno degli specialisti del gigante maschile. Kastlunger e Talacci, già ai vertici dopo la prima manche, hanno chiuso rispettivamente a 0″58 e 0″69 dal vincitore, scambiandosi le posizioni rispetto a metà gara.

Per Kastlunger si tratta del primo podio in carriera nel circuito continentale, mentre per Talacci è il quarto, arricchito da un secondo posto e due terzi già conquistati negli anni passati, sempre nella disciplina del gigante.

Ottime notizie anche dal resto della squadra italiana:

– Simon Maurberger chiude sesto a +1″64;

– Davide Seppi, autore di una notevole rimonta di sette posizioni nella seconda manche, termina ottavo, centrando il miglior risultato della sua carriera;

– Stefano Pizzato, dopo una buona prima manche, perde ritmo nella seconda e termina 15° a +2″13.

Più indietro Lorenzo Bini (oltre i quattro secondi e mezzo di ritardo) e Andrea Bertoldini; Francesco Zucchini è invece uscito nella prima manche.

Una giornata complessivamente positiva per il gruppo azzurro, che lascia Zinal con convinzioni rafforzate e un doppio podio che conferma il valore della squadra.