Sinner-Fritz domani in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Taylor Fritz nei quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della località americana. Entrambi arrivano da una prestazione molto convincente a livello di ottavi di finale. L’altoatesino ha lasciato le briciole all’ex campione Slam svizzero Stan Wawrinka. Lo statunitense, invece, non ha lasciato scampo all’ostico ungherese Marton Fucsovics. Tra i due giocatori c’è soltanto un precedente, andato in scena proprio lo scorso anno nel deserto californiano. In quell’occasione si trattava di un quarto turno e Fritz prevalse in due set abbastanza comodi nei confronti dell’azzurro.

Quest’ultimo, nonostante l’ottimo periodo di forma, partirà leggermente sfavorito secondo le quote dei bookmakers. Lo statunitense, oltre ad essere il numero cinque del ranking mondiale, è anche il campione uscente della manifestazione. Dodici mesi fa stupì tutti andando a sconfiggere nell’ultimo atto lo spagnolo Rafael Nadal. Sarà una partita decisamente complicata per Sinner, che ha nel mirino una potenziale semifinale contro uno tra il numero due del mondo Carlos Alcaraz oppure il canadese Felix Auger-Aliassime. L’italiano, tuttavia, ha tutte le carte in regola per proseguire il proprio cammino all’interno del primo Masters 1000 della stagione.

Sinner e Fritz scenderanno in campo domani (giovedì 16 marzo). L’orario ed il campo sono da ufficializzare. Gli organizzatori, infatti, devono ancora comunicare il programma per la giornata in questione. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la partita di quarti di finale tra Sinner e Fritz garantendo ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine dell’incontro.