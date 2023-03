Le italiane brillano in Champions: tutte e tre ai quarti senza subire nemmeno un gol

La Champions League 2022/23 si sta rivelando ricca di soddisfazioni per il calcio italiano, con ben tre squadre di Serie A ai quarti di finale. Un ottimo cammino europeo dunque per le nostre portacolori, che fanno si come l’Italia sia il paese più rappresentato tra le migliori otto del vecchio continente di questa stagione.

Inoltre tutte e tre le italiane hanno dimostrato di avere una difesa d’acciaio, non subendo neanche una rete tra andata e ritorno durante gli ottavi di finale. Ma non sono finiti qui i piccoli record tricolori di questa edizione di Champions League. Milan e Inter infatti sono le uniche due squadre qualificate ai quarti, dopo essersi classificate seconde nel proprio girone.