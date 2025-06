Niente da fare per Jannik Sinner, finisce in anticipo l’avventura del numero uno al mondo all’ATP 500 di Halle.

Prosegue il torneo di Halle, questa sera in campo Jannik Sinner dopo la vittoria due set a zero nel primo turno contro Hanfmann. Negli ottavi di finale, l’azzurro se l’è vista con Alexander Bublik. I due si sono già affrontati cinque volte nella loro carriera, con un bilancio nettamente positivo per il numero uno al mondo: sono quattro le vittorie di Sinner, una sola quella del kazako. L’ultimo incontro risale al Roland Garros di poche settimane fa, dominato dall’italiano. Su erba hanno vinto una volta a testa.

Jannik voleva mettersi alle spalle le recenti delusioni legate alle finali di Roma e Parigi e l’ATP 500 di Halle poteva essere l’occasione migliore. L’altoatesino ha avuto la possibilità di difendere il titolo conquistato lo scorso anno, ma l’avventura è finita prima del previsto.

Halle, vince Bublik: Sinner eliminato agli ottavi

Nel primo set si è visto il solito Sinner, quello capace di avere la meglio sull’avversario sia in servizio che in risposta. Già dal secondo set, però, i colpi del numero uno sono venuti a mancare. L’altoatesino sembrava in totale controllo del match, ma Bublik si è inventato dei punti pazzeschi, soprattutto in risposta.

Dopo aver vinto tre dei primi cinque game dell’ultimo set, Sinner è stato sopraffatto dal kazako. Quattro game consecutivi e quarti di finale conquistati ai danni dell’azzurro. Sarà Bublik contro Machac, mentre Sinner si concentrerà su Wimbledon. Con questi colpi, il kazako potrebbe essere una mina vangante nel più antico evento di questo sport. Jannik avrà une decina di giorni per rimettere a posto le idee e tornare a competere ad altissimi livelli.