I Los Angeles Lakers, la franchigia Nba più nota al mondo, passa dalle mani della famiglia Buss a quelle di Mark Walter, per la cifra di dieci miliardi di dollari. Si tratta di un record che è pronto a polverizzare il precedente primato Nba dei Boston Celtics che ad aprile erano stati acquistati con ‘appena’ 6,1 miliardi di dollari.

Adesso si attende solo che l’Nba, che ha diritto di veto sui passaggi di proprietà delle franchigie, ratifichi l’accordo perché il pacchetto di maggioranza diventi di proprietà di Walter, azionista di minoranza dal 2021 e già proprietario di una franchigia nel baseball, i Los Angeles Dodgers.

Jeanie Buss dovrebbe restare come Governor, la rappresentante dei Lakers all’assemblea dei proprietari. La sua famiglia controlla il pacchetto di maggioranza dal 1979, quando suo padre Jerry lo ha comprato per 67,5 milioni di dollari da Jack Kent Cooke. Calcolando l’inflazione, sarebbero circa 300 milioni di dollari di oggi. Il che farebbe rivalutare l’investimento dell’uomo che ha portato a Los Angeles Magic Johnson e ha cambiato per sempre la storia della Nba, formando con la stella la squadra dello Showtime, di più di 30 volte.