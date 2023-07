Schwazer su Sinner: “Non faccia drammi su sconfitte, lui più maturo di me”

Avrà un tifoso speciale Jannik Sinner nella sua semifinale di Wimbledon 2023 contro Novak Djokovic. Davanti al televisore ci sarà anche Alex Schwazer, oro olimpico e altoatesino nato a 100 km da Sesto Pusteria. “Abbiamo un grande pregio che è anche un enorme difetto, un misto di testardaggine, resilienza, severità con noi stessi. Non ci perdoniamo di non aver fatto tutto, incluso i minimi dettagli, alla perfezione“, le parole del marciatore in un’intervista al Corriere della Sera.

“Conquisterà un Major, anche più di uno. Con la mia esperienza, gli dico: non faccia un dramma delle sconfitte, sennò il pregio della resilienza diventa il suo più grande problema. Attenzione, cioè, a non diventare mai il più grande nemico di se stesso“, il consiglio di Schwazer. “Dopo Parigi si è sfogato? Ha fatto bene. Noi montanari tendiamo a chiuderci, ed è sbagliato. Io non avevo minimamente la maturità di Jannik alla sua età. Ma Sinner non ha paura di prendere decisioni importanti, sennò Piatti non l’avrebbe lasciato”.